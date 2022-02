Spid ottenibile anche a Staffoli, servizio aperto nella frazione

Il Comune di Santa Croce sull’Arno rilascerà le credenziali SPID anche presso l’ufficio comunale di Staffoli

Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, è un servizio della Pubblica Amministrazione indispensabile per l’accesso a numerosi servizi, come per esempio le iscrizioni scolastiche.

Le cittadine e i cittadini maggiorenni possono ottenere gratuitamente le credenziali di accesso SPID anche attraverso il Comune di Santa Croce sull’Arno.

Ecco come:

- dallo Sportello telematico del cittadino del Comune di Santa Croce sull’Arno. Per prenotare seguire il link https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR069.sto?DB_NAME=n1233358&SOLCodice

- presso il punto Informagiovani della Biblioteca Comunale “Adrio Puccini”. Per prenotare telefonare al numero 057130642.

A partire dal 22 febbraio 2022, ogni martedì dalle ore 8.30 alle ore 11.30, sarà possibile prendere appuntamento anche presso l’Ufficio Comunale di Staffoli.

Le modalità di prenotazione saranno le stesse dello Sportello telematico del cittadino.

Si ricorda che per richiedere SPID sono necessari:

- un indirizzo e-mail personale;

- il numero del proprio cellulare;

- un documento di identità in corso di validità (carta d’identità, passaporto o patente);

- la tessera sanitaria-carta nazionale dei servizi (TS-CNS) in corso di validità.

"Credo che questo servizio di rilascio gratuito delle credenziali Spid da parte del Comune di Santa Croce sull’Arno sia utilissimo e necessario”"dichiara la sindaca Giulia Deidda, che aggiunge: "Offrire questo tipo di servizio per la cittadinanza è importante, ma richiede uno sforzo organizzativo notevole da parte dell’Amministrazione. Per questo ringrazio chi si è reso operativo per raggiungere questo obiettivo".

Coloro che desiderano conoscere tutte le funzionalità dello SPID possono consultare il sito https://www.spid.gov.it/.