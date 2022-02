"Stop alle barriere architettoniche di Ponsacco": Fratelli d'Italia all'attacco

"A Ponsacco marciapiedi stretti, pieni di buche, con un manto sconnesso a partire da Piazza della Mostra proseguendo per tutta via Valdera Pontedera. Vere e proprie trappole che rendono difficili gli spostamenti per le persone non disabili, figuriamoci per chi utilizza una sedia a rotelle".

Questa la denuncia di Mario Di Candia, segretario comunale Fratelli d’Italia Ponsacco, e di Giuseppe Ruggiero, Matteo Bagnoli e Daniela Luperini, dirigenti Provinciali Fratelli d’Italia.

"Da parte della giunta, in questi anni, abbiamo sentito solo tanti bei discorsi sull’abbattimento delle barriere architettoniche e su progetti a favore dell’accessibilità per le persone con ridotta o impedita capacità motoria, ma poi la realtà è che ci troviamo davanti allo scempio in foto. Si tratta dell’emblema del fallimento dell’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Francesca Brogi. Il peggio è che per il futuro non ci sono prospettive di miglioramento.

Chi amministra oggi il nostro comune, se fosse veramente al servizio dei cittadini e avesse delle idee giuste, cercherebbe in ogni modo di usare i soldi del Pnrr per opere utili, per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per un comune veramente accessibile a tutti. Invece, notiamo, con nostro grande dispiacere, che la giunta continua a pensare solo a iniziative pseudo culturali o a opere di dubbia utilità. A farne le spese è tutta la comunità di Ponsacco".

Fonte: Ufficio Stampa