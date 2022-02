Tenta di rapire un bambino di 9 anni: arrestato 52enne

Momenti di puro terrore per una famiglia a Pisa. Un filippino di 52 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato dalla polizia di Pisa con l'accusa di tentato sequestro di persona. L’uomo, secondo le ricostruzioni, ieri pomeriggio avrebbe tentato di rapire un bambino di nove anni che stava passeggiando insieme alla sorella 17enne, tenendosi per mano, nei pressi del autostazione degli autobus. Il filippino, dopo aver tenuto d’occhio i due minorenni, avrebbe afferrato per un braccio il piccolo, strappandolo dalle mani della sorella, per poi allontanandosi velocemente.

La ragazza, però, ha iniziato a gridare attirando l’attenzione dei passanti e con il loro aiuto è riuscita a riprendere il fratellino. Nel frattempo, la madre ha contattato 112 - il numero unico di emergenza - e gli agenti, prontamente intervenuti sul posto, hanno individuato e bloccato l’uomo, poi riconosciuto dalla 17enne.