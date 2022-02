Ha cercato di rubare 400 euro di liquori dal supermercato Esselunga di via Cisanello a Pisa. Per questo un 43enne di zona è stato denunciato dalla polizia per tentato furto aggravato. L'uomo poco dopo le 16 di ieri era stato fermato dagli addetti della sicurezza mentre tentava di scappare dalle casse senza pagare. La polizia si è occupata del caso e la merce è stata restituita.