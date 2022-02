Trovata un altro ordigno bellico a San Casciano: chiusura in via di Scopeti

Il Comune di San Casciano ha reso noto che nei giorni scorsi in via Scopeti è stata rinvenuta una granata risalente alla Seconda guerra mondiale, durante le operazioni di scavo a cura di Publiacqua. La settimana precedente era stato fatto un ritrovato un ordigno simile.

Il 21 febbraio, dunque, è previsto l'intervento degli artificieri per la messa in sicurezza dell'ordigno e per questo un tratto di via Scopeti sarà chiuso al traffico, dalla rotonda della scultura Staccioli all'ingresso del cimitero di San Casciano a partire dalle 9:30, per consentire le operazioni.