Violenza di genere, a Prato convegno di Azzurro Donna

“Una giornata tra musica, teatro e riflessioni sulla violenza di genere, questo il filo conduttore della mattinata al teatro-auditorium del convitto Cicognini di Prato, organizzato dal Coordinamento regionale e locale di Azzurro Donna, alla presenza dell’on. Catia Polidori e della sottosegretaria di Stato Deborah Bergamini.

Un evento importante e determinante nella direzione di rendere sempre più consapevoli, studenti e giovani, sul grave problema delle violenza di genere”, sottolineano Paolo Gandola consigliere metropolitano di Forza Italia - centrodestra per il cambiamento, insieme a Cinzia Pandolfi, Coordinatrice provinciale di Azzurro Donna Firenze.

“Parlare di queste tematiche, continuano Gandola e Pandolfi, anche oltre la canonica data del 25 novembre di ogni anno è fondamentale, farlo in una scuola davanti agli studenti diventa determinante perché sono proprio i giovani e le nuove generazioni a dover rappresentare un futuro fatto di maggiore consapevolezza della problematica e perché si ingenerino in loro quegli anticorpi positivi che nel corso della loro vita gli saranno fondamentali per evitare di divenire a loro volta carnefici o vittime di violenza.

Ognuno di noi, nessuno escluso, può sentirsi immune dal problema. Abbiamo tutti, maschi e femmine, il dovere di lavorare quotidianamente per tenere alta l’attenzione su queste tematica, perché il rischio che il tutto sia ricondotto solamente a momenti celebrativi o convegnistici è troppo alto”.

