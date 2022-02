Deve scontare 6 mesi in carcere per truffa, arrestato a Pisa

La polizia ha rintracciato e tratto in arresto un 43enne di Pisa, ricercato poiché colpito da revoca di decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione e ripristino dell’ordine medesimo, emesso in data 03 febbraio 2022 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Como, dovendo espiare sei mesi di reclusione per truffa commessa nella provincia lariana.

Dopo un passaggio negli uffici della Mobile per le formalità di rito e la notifica del provvedimento di cattura, è stato scortato al vicino carcere don Bosco dove sconterà la pena definitiva.