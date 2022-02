Entra in un bar armato di coltello e chiede le chiavi dell'auto, ferita la moglie del titolare

Nella notte i carabinieri hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo di origini nordafricane, classe '97, perché era entrato in un bar di Greve in Chianti minacciando, con l’uso di un coltello da cucina, il proprietario al fine di sottrargli le chiavi dell’autovettura.

La moglie del titolare, anch'essa presente nel bar, è stata ferita con il coltello, procurandosi lesioni al volto e alle mani. Il rapinatore si è quindi dato alla fuga a bordo dell’autovettura appena rubata, ma è finito per sbattere contro dei paletti laterali alla sede stradale. I carabinieri hanno quindi trovato e fermato l'uomo mentre era ancora a bordo dell’auto incidentata.

Dopo gli eventi, sia le vittime della rapina sia il soggetto arrestato venivano trasportati presso l'ospedale di Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli per le cure. Nessuno è in pericolo di vita. I Carabinieri dopo gli accertamenti hanno dichiarato in arresto l’uomo associandolo presso la Casa Circondariale di Sollicciano .