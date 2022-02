Ferito con un coltello alla stazione, denunciata una donna

È stato ferito ad una mano con un coltello mentre stava per prendere un treno alla stazione, intorno alle 7 di mattina. È accaduto ad Arezzo. Da quanto appreso l'uomo, uno straniero, stava andando a prendere un treno per recarsi in un'azienda agricola dove lavora. Sarebbe stato avvicinato da una donna, già nota alle forze dell'ordine, probabilmente per una richiesta di soldi. Ne è nata una discussione al termine del quale la donna avrebbe tirato fuori un coltello e ferito l'uomo. Quest'ultimo si è rivolto al personale della biglietteria che lo ha soccorso ed ha chiamato il 118. Sul posto la polizia che hanno fermato la donna. Per lei è scattata una denuncia per lesioni. L'episodio resta comunque da chiarire con esattezza.