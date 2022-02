Un giovane sarebbe rimasto folgorato in un'azienda di Terricciola, in via Volterrana. Le sue condizioni sarebbero gravi. L'uomo è stato trasportato in codice rosso con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale Cisanello.

Sul posto sono intervenute anche un'automedica e un'ambulanza della Misericordia di Terricciola, oltre ai vigili de fuoco e i carabinieri.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO