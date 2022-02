I vigili del fuoco del comando di Lucca sono intervenuti questa notte intorno alle ore 3 per un incidente stradale avvenuto tra due auto a Lucca Viale Carlo del Prete. Una ragazza, rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo, è stata estratta dal personale per poi essere affidata alle cure dei sanitari del 118, che hanno preso in carico anche un altro ferito. Sul posto anche la Polizia di Stato. L'intervento si è concluso intorno alle ore 5.