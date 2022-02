L'Use Computer Gross non sbaglia niente e stende Varese

Ha atteso tanto l’Use Computer Gross per tornare alla vittoria interna, ma l’ha fatto nel migliore dei modi, ovvero con una prestazione nella quale è difficile trovare una sbavatura. Oltre ai due punti, il 78-55 finale ha tante cose da raccontare e sono tutte molto piacevoli. Proviamo a dirne qualcuna, iniziando dalla coppia Restelli-De Leone formato extra lusso per passare poi al parziale di 18-4 dell’ultima frazione, per tornare ai 27 punti segnati nei primi dieci minuti ed atterrare poi nelle due vittorie consecutive che permettono di guardare con occhi diversi la classifica ed il futuro. Indubbiamente le mosse di mercato e soprattutto l’arrivo di Pianegonda sembrano aver dato una quadratura diversa alla squadra che dimostra ora di avere una maggiore fiducia nei propri mezzi. Domenica a Pavia e stasera si è visto in modo evidente, ci voleva.

Che Restelli è in serata (e non è una novità) si capisce subito visto che, oltre a segnare la prima tripla, imperversa in ogni zona del campo. Pianegonda si presenta al pubblico di casa col 7-2 prima e la bomba del 13-5 dopo e la forbice del punteggio inizia subito ad allargarsi fino al 22-9 di De Leone. La tripla di Sesoldi suggella il tempino (27-16) ed un assist al bacio di Berti per De Leone riapre i giochi. E Varese? C’è e non molla. Con i suoi giovani si riavvicina fino al 32-26 ed al riposo lungo siamo 40-33. Pilotti riapre le ostilità con Gaye che in un minuto commette il terzo e quarto fallo. Arrivano lampi accecanti dalla distanza. Due sono di Restelli ed uno di Berti e chi si volta verso il tabellone vede 56-43 ed inizia ad assaporare la vittoria. Il meglio, però, deve ancora venire. Dopo il 60-51 del 30’, in quello che fino qualche settimana fa era il momento dei fantasmi, viene fuori la squadra che sa cosa vuole e se la va a prendere. Il parziale è di 11-2, i nomi sono sempre i soliti ma, in fin dei conti, è la cosa meno importante perché viene fiori la compattezza della squadra, la sua ritrovata fiducia, una difesa che non concede niente di niente. La tripla, manco a dirlo, di Restelli del 71-53 è quella del ko ed a quel punto, visto che c’è, la squadra di Corbinelli ribalta anche il meno 5 del match di andata chiudendo con un più 23 che profuma di fiducia e serenità. Al Pala Sammontana è festa.

78-55

USE COMPUTER GROSS

Berti 11, Sesoldi 3, Guerra 6, Balducci, Torrigiani, Landi, Antonini 4, Pianegonda 11, De Leone 18, Restelli 25. All. Corbinelli (ass. Puschi/Cappa)

COELSANUS ROBUR ED FIDES VARESE

Pilotti 6, Spatti 14, Somaschini, Virginio 8, Librizzi 4, Gaye, Maruca 11, Dal ben 3, Trentini 6, Macchi 3. All. Manetta (ass. Donati/Mai)

Arbitri: Guercio e Giardini di Ancona

Parziali: 27-16, 40-33 (13-17), 60-51 (20-18), 78-55 (18-4)

Le statistiche della partita:

https://www.legapallacanestro.com/wp/match/ita3_a_1699/ita3_a/x2122