Moto contro auto a San Miniato: centauro finisce in ospedale in codice rosso

Brutto incidente questo pomeriggio a San Miniato. Una moto si è scontrata intorno alle ore 15 con un'auto, in via 1 maggio a Ponte a Egola. È stato il conducente della moto, un uomo del '76, ad avere la peggio. L'uomo è rimasto ferito gravemente ed è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso Pegaso che lo ha trasportato in ospedale in codice rosso. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Sul posto anche la Pubblica Assistenza di Montopoli e un'automedica, oltre ai carabinieri e la municipale.