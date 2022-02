Abc Castelfiorentino, il vivaio giallo blu trionfa in tutte le partite

Ecco gli ultimi risultati del vivaio Abc Castelfiorentino.

Under 13 Silver

Quarto squillo consecutivo per il gruppo Under 13 che al PalaBetti chiude la pratica Pino Firenze sul 75-22. Gara senza storia e sempre saldamente amministrata dai gialloblu che mettono le cose in chiaro fin dalla palla a due chiudendo la prima frazione sul 26-5. Una forbice che, nei restanti tre periodi di gioco, si allarga a dismisura, con la truppa castellana brava a mantenere alte concentrazine e intensità fino al quarantesimo.

Prossimo appuntamento domenica 27 febbraio alle ore 15 sul parquet del Dlf Firenze.

ABC CASTELFIORENTINO – PINO FIRENZE 75-22

Parziali: 26-5, 18-5, 13-4, 18-8

Sono scesi in campo: Matteini, Matteuzzi, Rosi, Ippolito, Chesi, Bufalini, Pannocchi, Fedeli, Zampacavallo, Costantini, Poggesi, Di Vilio. All. Bruni. Ass. Mostardi.

Under 15 Eccellenza

Continua a vincere e convincere il gruppo Under 15 che al PalaBetti si impone sullo Scuola Basket Arezzo con un perentorio 71-29 difendendo saldamente il comando della classifica. Un finale che parla da solo per una gara praticamente a senso unico e durata giusto il tempo del primo quarto. Dopo l’11-7 su cui si chiude la frazione iniziale, i gialloblu cambiano passo nel secondo quarto piazzando un break di 28-9 che scava il solco. Così, dopo il passaggio di metà gara sul 39-16, nella ripresa basta amministrare.

Prossimo appuntamento domenica 27 febbraio alle ore 11.15 sul parquet di Prato.

ABC CASTELFIORENTINO – SCUOLA BASKET AREZZO 71-29

Parziali: 11-7, 28-9, 18-4, 14-9

Tabellino: Ticciati 14, Baldi 2, Zecchi 7, Carzoli 6, Grassi 6, Bufalini 7, Filomeno 12, Vallerani 2, Niccolini 4, Casadei 6, Leti 5, Borghesi. All. Mostardi. Ass. Ciampolini, Corbinelli.

Under 16 Silver

Si chiude al secondo posto, a due lunghezze di distanza dalla capolista Virtus Siena, la prima fase del gruppo Under 16 che si congeda con un perentorio 52-96 rifilato al Basket Tavarnelle nell’ultima giornata. Gara sempre saldamente in controllo per i gialloblu, andati al riposo lungo sul 24-59 e poi padroni del campo nella ripresa.

Adesso turno di riposo, poi al via la seconda fase che vedrà i gialloblu affrontare le prime due squadre dei gironi E-F-G-H per stabilire le otto finaliste che si sfideranno nella Final Eight per l’assegnazione del titolo regionale.

BASKET TAVARNELLE – ABC CASTELFIORENTINO 52-96

Parziali: 13-28, 11-31, 14-22, 14-15

Tabellino: Ticciati 6, Merlini 2, Marchetti 4, Carzoli 1, Bartolini 14, Lilli 21, Damiani 16, Viviani 21, Vefa 2, Bernardoni, Niccolini 5, Leti 4. All. Corbinelli. Ass. Mostardi.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa