Al Mad una giornata sul restauro del Franchi

Una giornata per discutere del restauro dello stadio Artemio Franchi, del presente e del futuro della struttura progettata dall’ingegner Pier Luigi Nervi. È in programma giovedì 24 Febbraio, alle 17 al MAD Murate Art District, il convegno organizzato dalla Fondazione Italiana per la Bioarchitettura e dedicato al restauro dello Stadio "Artemio Franchi" di Firenze.

Durante il convegno verrà presentato per la prima volta l'esito dei recenti studi prodotti sul tema dal Laboratorio di Restauro (Corso di laurea Magistrale in Architettura della Scuola di Architettura di Firenze) seguiti dal professor Giuseppe Alberto Centauro, docente di Restauro e responsabile del laboratorio e nell'occasione sarà anche presentato l'ultimo numero della Rivista Bioarchitettura®, il n. 132, che ospita in anteprima una sintesi di questi studi.

Al Convegno, coordinato dal responsabile della delegazione toscana della Fondazione Italiana per la Bioarchitettura Alberto Di Cintio, e dopo i saluti iniziali di Valentina Gensini direttore artistico di MAD, interverranno il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il Direttore del Dipartimento di Architettura Giuseppe De Luca, la Presidentessa della Fondazione Italiana Bioarchitettura Wittfrida Mitterer, il Presidente dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di Firenze Pier Matteo Fagnoni, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Firenze Alessandro Dreoni e il professore di Restauro dell'Università di Firenze Giuseppe Alberto Centauro.