Al Virgilio di Empoli in videoconferenza lo scrittore francese Tanguy Viel

Il 28 febbraio le classi quarte A e C del liceo linguistico "Virgilio" di Empoli incontreranno in videoconferenza lo scrittore francese Tanguy Viel, considerato una delle penne più interessanti del panorama letterario contemporaneo. Gli studenti si confronteranno direttamente con lui in francese, ponendogli domande e presentadogli riflessioni critiche scaturite dalla lettura integrale in lingua originale del suo romanzo "Paris-Brest".

"L'incontro con l'autore rende viva l'opera letteraria studiata a scuola, la dinamizza", affermano le professoresse Laura Geri e Florence Tellini, referenti del progetto, e aggiungono che "dialogare con un grande scrittore, che plasma il linguaggio per creare bellezza, è una ricca opportunità di scoperta dei meccanismi creativi e di riflessione sul fondamentale apporto della letteratura in un percorso di studio linguistico".

Classe 1973, Tanguy Viel è stato insignito di importanti riconoscimenti per le sue opere pubblicate con Les Éditions de Minuit e in parte edite in italiano da Neri Pozza. "Paris-Brest", in particolare, ha avuto un tale successo in patria da essere stato oggetto, nel 2020, di un adattamento televisivo sul canale Arte.

Fonte: Liceo 'Virgilio' di Empoli