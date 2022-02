Anna Maria Brogi compie 104 anni, tra le donne più longeve di Livorno

Altro importante traguardo raggiunto dalla signora Anna Maria Brogi, che compie ben 104 anni ed è quindi una delle nonnine più anziane della città.

Anna Maria è nata il 21 febbraio 1918 a Sinalunga, in provincia di Siena. A trent’anni si è trasferita a Livorno, dove si è ambientata subito, grazie anche alla presenza del mare, per il quale ha sempre avuto una grande passione. Fino a pochi anni fa, infatti, non perdeva occasione di concedersi un bel tuffo. Donna molto sportiva, amava anche le lunghe passeggiate e girare per la città in bicicletta.

Nonna Anna Maria è ancora lucida e soprattutto non rinuncia a mangiare regolarmente le cose che le piacciono. Festeggerà il compleanno con figli e nipote nella sua casa di via Internari.

Il sindaco Luca Salvetti le ha inviato una rosa con gli auguri più affettuosi a nome della città.