Con marijuana o cocaina in auto, fioccano segnalazioni alle Cerbaie

Stavano guidando per le Cerbaie, quando sono stati controllati e sanzionati perché avevano sostanze stupefacenti in auto. Sono diverse le segnalazioni da parte dei carabinieri nella zona di Fucecchio.

Il 18 febbraio un 32enne è stato trovato in via Romana Lucchese a Vedute con 5 grammi di marijuana e gli è stata tolta la patente, oltre a essere stato segnalato.

Il 19 febbraio un 27enne è stato trovato in possesso di 0,25 grammi di cocaina e gli è stata ritirata la patente mentre era su via Pesciatina. Stesso provvedimento per una 37enne in via del Forrone, trovata con 0,45 grammi di cocaina.

Il 20 febbraio un'azione simile è avvenuta a Vinci, vicino a Petroio: un 21enne è stato fermato e controllato, è stato trovato con 0,23 grammi di cocaina e segnalato.

Inoltre un giovane residente nell'Empolese Valdelsa, fermato e controllato nei boschi delle Cerbaie, è risultato inottemperante alle prescrizioni impostegli dall’A.G. essendo sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di residenza.