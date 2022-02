Badante perseguita donna per 2 mesi, arrestato dai carabinieri

Un 61enne di Pisa è stato arrestato in flagranza di reato per atti persecutori nei confronti di una donna. L'uomo, badante nella vita e con precedenti specifici, dal 1 gennaio 2022 fino ha ieri ha continuato ad assillare la donna, conosciuta per caso, dapprima con telefonate e messaggi, fino ad arrivare a pedinamenti e appostamenti vicino casa. I carabinieri di Capannori, luogo dove vive la donna, hanno ricostruito le vicende raccontate dalla donna, la quale più volte aveva già contattato le forze dell'ordine. Stavolta i militari hanno beccato l'uomo a 300 metri dall'abitazione della donna. Dopo l'arresto è stato trasferito in una struttura alberghiera di Lucca ai domiciliari.