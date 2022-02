Bastonate a una cagnolina, per l'uomo denunciato scatta il ritiro dei fucili

Per l'uomo che nei giorni scorsi è stato denunciato per aver preso a bastonate una cagnolina finita nella sua proprietà, scatta il ritiro delle armi detenute. La responsabilità del 70enne è stata accertata dopo le indagini condotte dai carabinieri, che hanno ricostruito l'aggressione senza motivo nei confronti dell'animale, la cui unica colpa è stata quella di trovarsi nel suo terreno.

All'uomo, titolare di un regolare porto d'armi, saranno ritirati nove fucili e 50 cartucce. I militari hanno inoltre appurato come il 70enne in passato avesse già minacciato di sparare agli animali finiti nelle sue terre. La prefettura ha concordato sul provvedimento e emesso l'atto specifico per il ritiro delle armi.