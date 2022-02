Ben 100 studenti americani che ripuliscono le strade di Firenze con gli Angeli del Bello

Erano circa 100 gli studenti stranieri impegnati sabato in un "Camminpulendo" di dantesca memoria, a fianco dei volontari della Fondazione degli Angeli del bello di Firenze, al parco delle Cascine di Firenze.

L’appuntamento di sabato, organizzato insieme alla Fairfield University, una tra le prime scuole americane che stanno organizzando l'accoglienza per gli studenti nel periodo estivo, ha segnato la ripartenza delle attività che da anni la Fondazione Angeli del Bello promuove per le Università Americane a Firenze. Molti i ragazzi accolti negli oltre 35 gruppi di volontari presenti nel capoluogo toscano, e tantissimi gli eventi progettati e organizzati appositamente per accogliere questi ragazzi.

Hanno partecipato studenti americani, con pettorine brandizzate, raccattini e "strumenti" del mestiere, insieme a boy scout ed altri studenti universitari, a fianco dei volontari della ONLUS fiorentina da sempre impegnata nell'accoglienza agli studenti americani e stranieri, nella convinzione che questi momenti di condivisione possano fornire informazioni ai ragazzi, aiutarli a capire meglio la città ed a viverla nel pieno rispetto collettivo, con l'obiettivo di diffondere civismo e buone pratiche ed auspicando di riuscire a coinvolgere sempre più giovani in questo percorso.

Fonte: Alia Servizi Ambientali