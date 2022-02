Biblioteche, il Comune di Firenze rivendica: "Robusti investimenti e 30 nuove assunzioni"

"Amareggia davvero molto che si neghi l’aumento di investimenti in termini di risorse umane ed economiche che l’Amministrazione si accinge a fare in tema di biblioteche comunali. Lo abbiamo spiegato infinite volte, sia in consiglio comunale, sia nelle commissioni consiliari, sia incontrando sindacati, che l’amministrazione comunale ha intenzione di potenziare il servizio biblioteche e per questo ha inserito 500 mila euro all’anno in più nel bilancio comunale ed ha già iniziato le procedure per le 30 nuove assunzioni previste, anche finanziate per il valore di circa 1 milione nel bilancio comunale". Lo ribadiscono gli assessori al personale Alessandro Martini e al bilancio Federico Gianassi.

"Lunedì prossimo chiederò all’aula del Consiglio comunale di approvare il bilancio che contiene questi robusti investimenti sul servizio e sulle assunzioni che valgono circa 1,5 milioni in più" aggiunge Gianassi.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa