Carnevale in piazza a Montespertoli, si torna a festeggiare in maschera

Il Comitato Genitori Scuole di Montespertoli, in collaborazione con l’Associazione Commercianti, è felice di annunciare la prima edizione dell’evento “CARNEVALSPERTOLI”, la festa di Carnevale, patrocinata dal Comune di Montespertoli, in programma per domenica 27 febbraio 2022, dalle 14:30 alle 18:30. Le due piazze del capoluogo saranno ricche di giochi, musica e divertimento e il percorso a tappe si snoderà tra Piazza del Popolo e Piazza Machiavelli grazie alla simpatia degli animatori Gippo & Cielo. Nella casina di legno in Piazza del Popolo sarà offerta la merenda a tutti i partecipanti.

“Abbiamo bisogno di tanta normalità e leggerezza e tornare a vedere i bambini con i vestiti colorati, le maschere e gli occhi pieni di felicità e spensieratezza ci fa capire che possiamo davvero credere e sperare in un domani migliore” dichiara l'Assessore alla Cultura, Alessandra De Toffoli.

“Siamo felici di organizzare la festa di carnevale per i bambini per riportare un momento di allegria ed entusiasmo. Un mattoncino alla volta costruiamo la scuola del noi” aggiungono i rappresentanti del Comitato Genitori.

Per la buona riuscita dell’evento è necessario raccogliere le adesioni dei bambini compilando il link: https://bit.ly/Iscrizioni-Carnevalspertoli

In occasione dell’iniziativa, la Biblioteca E. Balducci sarà aperta, in via straordinaria, dalle ore 15 alle ore 18. In caso di maltempo l'evento verrà posticipato alla domenica successiva.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa