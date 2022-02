Maxi sequestro di cocaina tra Veneto e Emilia, arrestato un sanminiatese

Un 68enne di San Miniato è stato arrestato dopo un maxi sequestro di cocaina tra Bologna e Vicenza. Sono stati sequestrati oltre 270 chili di droga che avrebbero fruttato dieci milioni di euro. Assieme al sanminiatese sono finite in manette altre tre persone, scrive Il Resto del Carlino.

L'azione della polizia di Bologna è nata dopo un appostamento in un garage sospetto in zona Santa Viola, nel capoluogo emiliano. Un'auto con a bordo un 43enne è partita in direzione Vicenza. Un'altra vettura, guidata da un 26enne, è partita poco dopo: perquisita, aveva 11,8 chili di cocaina nel baule.

In provincia di Vicenza, tra un casolare e un capannone di proprietà del sanminiatese, sono stati trovati altri 260 chili, in parte in un furgone con bancali di pellame. In manette anche un'altra persona, un uomo di 48 anni.