Dal 1 marzo 2022 in zona ospedale su viale Boccaccio a Empoli, all'intersezione con viale Giotto, e in viale Giotto all'intersezione con Via Oberdan, saranno collocate due nuove postazioni fisse per il controllo delle infrazioni semaforiche.

Questo posizionamento è scaturito dalle molte segnalazioni dei cittadini e da un’attenta analisi sul tasso di incidentalità delle intersezioni presenti nel comune di Empoli.

I nuovi dispositivi vanno ad aggiungersi a quelli già presenti alle intersezioni di Viale Petrarca con Viale Masini, di Via Fucini con Via Vanghetti, di Via Cellini con Via Signorini e nella frazione di Fontanella e S. Andrea.

Come sottolinea la Polizia Municipale il passaggio con il semaforo rosso è punito ai sensi dell'art. 146 del c.d.s. con una sanzione pari ad euro 167,00 e che comporta la decurtazione di 6 punti dalla patente di guida e con la sospensione della stessa da 1 a 3 mesi se la violazione è reiterata nel corso di un biennio.



Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa