Dissesto a Bacchereto, messa in sicurezza per salvare strada e parcheggio

Il Comune di Carmignano sta realizzando un intervento di messa in sicurezza idrogeologica e di regimazione delle acque di Bacchereto.

Nella lottizzazione Il Chiesino, si è infatti verificato un dissesto della sede stradale e del parcheggio a valle delle abitazioni.

Al fine di scongiurare il progredire del dissesto, appare necessario procedere con lavori di consolidamento del tratto critico, finanziati dal governo; la strategia di intervento è pertanto quella di andare a consolidare il ciglio della scarpata con un’opera strutturale, in modo da cercare un ancoraggio saldo al di sotto del piano di scorrimento del dissesto. Necessarie risultano anche alcune operazioni a carico del sistema di drenaggio superficiale delle acque, probabilmente danneggiate e non più efficienti, in modo da ristabilire la corretta circolazione dei deflussi, che possono essere considerati come concausa dei dissenti.

Per dare completezza all’azione di presidio contro il ruscellamento indiscriminato dell’acqua si prevede la riorganizzazione delle fognature meteoriche, con punto di scarico protetto e separato dalle acque provenienti dagli edifici.

"È un intervento molto atteso e finalmente siamo riusciti a trovare la ditta specifica per la realizzazione. Il progetto prevede l’installazione di 44 pali in cemento in 13m di profondità che andranno a rafforzare il ciclo della scarpata. – dichiara Chiara Fratoni – Alla fine dei lavori verrà svolta una riasfaltatura e una sistemazione del marciapiede".

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa