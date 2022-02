Empoli cede a Pontedera nel derby di volley 'lungo la Fi-Pi-Li'

Partita di luci e ombre quella che ieri pomeriggio al PalAramini di Empoli ha visto la Timenet Empoli Pallavolo affrontare la testa di serie del torneo Ambra Cavallini di Pontedera, perdendo la sfida 1-3. Abbastanza equilibrato nella parte iniziale, il match si è poi evoluto a favore della formazione ospite che comunque si è trovata dinanzi ad una squadra più compatta rispetto a quella battuta nel turno di andata 3-0 lo scorso novembre. Le giallonere, dopo aver perso il primo set ed essersi rifatte nel secondo, hanno ceduto al terzo parziale nonostante una bella rimonta per poi capitolare nel quarto e decisivo set.

“Eravamo consapevoli di dover affrontare la prima in classifica però siamo scese in campo con l’obiettivo di provare a vincere set su set piuttosto che l’incontro - ammette Diletta Donati, schiacciatrice – Pur non partendo subito in quarta, siamo andate in crescendo e infatti non abbiamo perso di molto il primo set e ci siamo aggiudicate il secondo. Purtroppo siamo calate di tono nel terzo anche se ci siamo riprese nel finale e nel quarto set abbiamo mollato, un po’ per la stanchezza. Rispetto a noi la Cavallini aveva più grinta, aiutata dal fatto di essere prima in classifica mentre noi dovevamo metterci più coraggio e soprattutto testa per una performance migliore. In vista del prossimo impegno contro Buggiano, per portare a casa il risultato servirà lavorare sia sul muro che sulla ricezione in cui non abbiamo dato il meglio in questa partita”.

Il primo set si è aperto all’insegna dell’equilibrio in campo per poi evolversi a favore dell’Ambra Cavallini, tanto da costringere il coach giallonero Marco Dani a chiedere il primo break già sul 7-10. La Timenet reagisce, restando tuttavia indietro fino al 15-17 su cui è coach Davide Panicucci a fermare il gioco. Con il fiato sul collo delle padrone di casa, le pontederesi riescono nell’allungo ma vengono raggiunte a quota 22-23. Nonostante le empolesi annullino il primo set point, prevale la voglia di vincere delle avversarie che si impongono 23-25.

L’Ambra Cavallini ci riprova sin dai primi scambi del parziale successivo ma si trova dinanzi ad una squadra più determinata che recupera prontamente lo svantaggio inziale portandosi sul 6 pari per poi passare per la prima volta nel match in testa e trovarsi a metà set sul 16-14. La partita si fa combattuta con le ospiti lanciate all’inseguimento e le empolesi che non mollano il comando a quota 20-17 conquistando il set point 24-19. Complici alcuni errori da ambo le parti, il parziale si chiude con la vittoria giallonera 25-20.

Anche la fase iniziale del set successivo vede le formazioni darsi battaglia però stavolta le ospiti sono abili a tenere il timone, ricreando la situazione del primo parziale con il break di coach Dani sul 7-10. La Timenet cerca di recuperare terreno ma le pontederesi si fanno sempre più audaci in attacco e, approfittando di qualche lacuna avversaria sia a muro sia in ricezione, si portano sul 15-21 e dopo sul 17-24. Con uno slancio finale le giallonere annullano il set point e si rendono protagoniste di un bel recupero, davanti al tifo incontenibile sugli spalti, per poi alla fine cedere 22-25.

Nel quarto e decisivo set la fatica comincia a farsi sentire nella metà campo empolese e le ospiti capitalizzano il vantaggio iniziale conquistando il 3-9 per poi superare il raddoppio 6-13. Richiamate ancora una volta dal loro coach, le ragazze della Timenet provano a rimontare ma il distacco si fa importante arrivando a quota 9-20 e diventando incolmabile sul 12-23. Da lì con una serie di fast e attacchi mirati per l’Ambra Cavallini il finale vittorioso arriva rapidamente con un eloquente 15-25.

Ancora in settima posizione con 17 punti in classifica provvisoria, la Timenet sarà impegnata in trasferta in Valdinievole al PalaSpadoni di Borgo a Buggiano (Pistoia) il prossimo sabato 26 febbraio alle ore 21.15 contro l’AM Flora Buggiano, al sesto posto a quota 22 punti dopo la sconfitta 3-0 in casa della Matec Volley Spezia.

TABELLINO :

PARZIALI: 23-25; 25-20;22-25;15-25.

ARBITRI: Alessia Bruttini, Luigi De Luca.

TIMENET EMPOLI: Genova (L), Liguori (2), Forconi (7), Mancuso (10), Scardigli (11), Donati (14), Meini (1), Giubbolini (10), Marocchini (1), Guidi, Morelli.

AMBRA CAVALLINI: Lavorenti (1), Puccini (16),Chericoni (7), Simoncini (15), Sgherri N. (14), Danti (12), Chiti (2), Miccoli (L), Lari, Talini, La Rocca (L, n.e.), Lucarelli (n.e.), Sgherri V. (n.e.), Rosselli (n.e.).

FORMAZIONI:

STARTING SIX TIMENET EMPOLI: Genova (L e capitano), Forconi, Mancuso, Scardigli, Donati, Meini, Giubbolini.

STARTING SIX AMBRA CAVALLINI:: Lavorenti (capitano), Puccini, Chericoni, Sgherri N., Simoncini, Danti, Miccoli (L).

Fonte: Timenet Empoli Pallavolo