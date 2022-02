Geolocalizzazione sugli scuolabus di Empoli per 'controllare' i bambini

Un nuovo servizio rivolto alle famiglie e ai loro figli che utilizzano il servizio di trasporto scolastico comunale. Dalla prima settimana di marzo partirà in via sperimentale e gratuita la geocalizzazione sugli scuolabus.

Un modo semplice, sicuro e nell’interesse dei genitori che possono così monitorare il percorso del pulmino dal momento in cui il proprio figlio sale a bordo fino all'arrivo alla scuola, e viceversa. In questa prima fase la verifica sarà possibile collegandosi a un sito web dedicato, mentre successivamente sarà messa a disposizione una App da scaricare e utilizzare sul proprio dispositivo mobile.

Per accreditarsi al servizio e quindi utilizzarlo, gli utenti riceveranno nei prossimi giorni una mail inviata dalla società Re Manfredi, che gestisce il trasporto scolastico in cui vengono indicate le procedure per creare una password personale, necessaria per accedere al monitoraggio. È necessario dare riscontro immediato, in quanto la password deve essere creata entro le 24 ore dalla ricezione della mail.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l'ufficio scuola al numero telefonico 0571 757721 o inviando una mail a scuola@comune.empoli.fi.it .

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa