Gialloblu Castelfiorentino perde con Baloncesto Firenze

Niente da fare per un Gialloblu Castelfiorentino costretto ancora una volta a fare i conti con le assenze. Nella quarta giornata di ritorno i ragazzi di Dario Chiarugi cadono 55-41 a Firenze per mano del Baloncesto, diretta inseguitrice che grazie a questa vittoria torna pericolosamente a -2. Per il Gialloblu si tratta del secondo ko consecutivo dopo quello rimediato con la Freccia Azzurra, ko che adesso complica e non poco la corsa per salire sul treno che porta di playoff.

Un successo, quello fiorentino, costruito fin dal primo quarto con i padroni di casa che hanno subito indirizzato la sfida toccando ben presto la doppia cifra di vantaggio. I gialloblu, dal canto loro, hanno faticato a trovare la via del canestro chiudendo la prima frazione sul 19-6. Nel secondo quarto la truppa castellana ha preso le misure a cambiato passo, ma i padroni di casa hanno difeso il vantaggio andando all’intervallo sul +10 (34-24). Nella ripresa i gialloblu hanno provato a ribaltare l’inerzia ma il Baloncesto è rimasto in pieno controllo e, dopo il passaggio al 30′ sul 41-32, ha messo definitivamente le mani sulla sfida nel parziale finale.

BALONCESTO BK FIRENZE – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 55-41

Parziali: 19-6, 34-24 (15-18), 41-32 (7-8), 55-41 (14-9)

Tabellino: Turini 16, Caggiano 4, Ciampolini 4, Talluri J. 9, Cetti 4, Buti 3, Castellacci 1, Talluri T., Giotti, Pratelli, Paciscopi. All. Chiarugi.

Arbitri: Cignarella e Salvo di Pisa.

Fonte: Abc - Ufficio stampa