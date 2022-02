Giga Cucine, incontro con gli acquirenti a Scandicci

L’accordo del 2 febbraio per salvare Giga Cucine prende corpo. Domani mattina sono previsti i primi incontri con alcuni possibili compratori dell’azienda di Scandicci: "E’ uno degli aspetti definiti al tavolo regionale – spiega Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi aziendali del presidente Giani - si procede per la reindustrializzazione del sito e ci sono già cinque manifestazioni di interesse. La Regione – ricorda Fabiani - si è resa disponibile a promuovere incontri con tutti gli eventuali buyers per valutare l’affidabilità e la sostenibilità dei piani industriali, con particolare attenzione al mantenimento in forza dei lavoratori".

Si tratta di finalità e risultati legati alla stretta collaborazione tra istituzioni, sindacati e azienda che ha accompagnato il tavolo regionale che ha lavorato per mesi alla vertenza. Tra gli effetti ‘innovativi’ dell’accordo l’accompagnamento di istituzioni e sindacati anche nella fase propedeutica alla reindustralizzazione.