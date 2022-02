Guasto sulla rete idrica a Poggibonsi, due giorni di lavori

Acque comunica che a seguito di un guasto verificatosi nel fine settimana nei pressi della rotonda di via di Borgaccio e del cavalcavia di via Andreuccetti, nel comune di Poggibonsi, martedì 22 e mercoledì 23 febbraio proseguirà l’intervento già in corso nella giornata odierna per la realizzazione di un nuovo tratto di condotta idrica, in sostituzione di quello esistente.

In attesa del completamento dei lavori, l’erogazione idrica nella zona delle vie Andreuccetti e delle Piaggiole sarà temporaneamente assicurata tramite l’utilizzo di una autoclave. Tuttavia, nel corso delle prossime due notti, potrebbero verificarsi abbassamenti della pressione idrica o temporanee mancanze d’acqua.

Fino al completamento dell'intervento restano in vigore le modifiche alla viabilità introdotte e già segnalate sul posto, con obbligo di svolta a destra alla rotatoria in Borgaccio per chi proviene da Mocarello e da via Andreuccetti. Per chi percorre l'Autopalio e proviene da Siena in direzione Firenze si consiglia l'uscita Poggibonsi nord per rallentamenti in uscita a Poggibonsi sud legati al senso unico alternato in via Andreuccetti.

Una volta concluso, l’intervento attualmente in corso dovrebbe limitare in futuro il numero dei guasti ed eventualmente la durata degli interventi di riparazione nella zona.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque SpA - Ufficio stampa