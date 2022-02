'Il gatto e la volte-aspettando Mangiafuoco' in scena a Empoli

Al Minimal Teatro di Empoli ultimo appuntamento con la rassegna Teatri di confine, dedicata in orario serale alle famiglie, promossa da Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Comune di Empoli e Giallo Mare Minimal Teatro.

Venerdì 25 febbraio alle 21 in scena Il gatto e la volpe-aspettando Mangiafuoco con Mario Aroldi e Mario Mascitelli, assistente alla regia Silvia Nisci, produzione Teatro del Cerchio.

Tutti conosciamo i due personaggi del libro Pinocchio per ciò che combinano durante il racconto ma…quale sarà la loro vera storia? Ci siamo immaginati una panchina e un piccolo alberello bonsai dove i due, in attesa che arrivi Mangiafumo per offrir loro qualche “lavoretto” si raccontano e ricordano la loro vita passata e di come si siano ridotti in quello stato. Vorrebbero andare via ma non riescono perché capiscono che in quel luogo si sta svolgendo qualcosa di importante e sta nascendo una nuova amicizia.

Biglietto posto unico € 7. Prevendita e prenotazioni da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 18.00, biglietteria aperta dalle 20.30 il giorno dello spettacolo. Per informazioni è possibile rivolgersi a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a info@giallomare.it. Si ricorda che è gradita la prenotazione.

L’ingresso in teatro è consentito agli over 12 solo con green pass rafforzato e indossando mascherina FFP2, richiesta per over 6 anni.

Chi non fosse in possesso di Green pass rafforzato o di mascherina FFP2 non potrà accedere a teatro.