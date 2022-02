Il parco della Rimembranza di Volterra torna dai cittadini in veste rinnovata

Il parco della Rimembranza finalmente viene restituito a ben più degna fruizione e in assoluta maggiore sicurezza da parte dei cittadini. I vialetti e le rampe cordonate di collegamento, previa una accurata ripulitura, sono stati riportati al rispettivo livello originario e successivamente rivestiti con pietrisco opportunamente rullato. I cordoli in pietra, in buona parte restaurati, sono così tornati alla luce nella loro autentica funzione di contenimento delle aiole intermedie, adeguatamente riqualificate. Il muro che delimita a monte il parco è stato messo in sicurezza rispetto alla fruizione del parcheggio sovrastante.

Particolare attenzione è stata assegnata alla valorizzazione della sequenza dei cannocchiali visivi verso il paesaggio che si apre all’orizzonte dal percorso più in basso. E ciò anche con una accurata e attenta potatura e diradamento della vegetazione di non semplice esecuzione, per la prolungata mancanza di interventi di manutenzione. Se restano da effettuare altri simili lavori nell’area più prossima all’area votiva, non vi è dubbio che il parco della Rimembranza rinnova il suo valore per la memoria e respira di nuova luce e di nuove suggestioni percettive, anche per i numerosi visitatori della nostra città. Un luogo, come altri, a Volterra, dove sondare i propri pensieri e immaginare il futuro. L’attenzione di questa Amministrazione per il verde urbano, testimoniato anche dalla redazione di un vero e proprio piano scientifico per la sua gestione, trova sostegno nelle molteplici funzioni che questa componente della Città riveste nella qualità della vita. Da quella logico ambientale a quella sanitaria, da quella protettiva a quella sociale e ricreativa, da quella culturale a quella estetica e percettiva. Con una attenta programmazione delle non cospicue risorse disponibili, l’intervento è stato fortemente voluto dagli Assessorati all’Ambiente e ai Lavori Pubblici, con la sempre condivisa fattiva collaborazione da parte del personale tutto dell’Ufficio Tecnico comunale. Merita tuttavia un particolare ringraziamento il sig. Paolo Zopfi per l’assiduo contributo in tutte le fasi degli interventi. Giova infine sottolineare la professionalità e la dedizione della ditta Thermos Habitat di Pomarance per la buona riuscita dell’intervento di riqualificazione ambientale.

