Incontro Vescovi e Sindaci del Mediterraneo a Firenze, l'appello contro la presenza di Minniti

È una lista composta da preti, attivisti per i diritti umani, associazioni e gruppi impegnati nell'accoglienza dei migranti, quella che si oppone alla presenza dell'ex ministro degli interni nel governo Gentiloni Marco Minniti al convegno "Incontro dei Vescovi e Sindaci del Mediterraneo" che si terrà a Firenze tra il 23 e il 27 febbraio. Tra i primi firmatari dell'appello "Firenze dice no a Minniti" ci sono Mimmo Lucano e Tomaso Montanari.

Come spiegato in una nota dai firmatari, "Riteniamo inopportuna e imbarazzante la presenza di Marco Minniti come membro del Comitato scientifico, nonché relatore, del convegno - spiegano - proprio perché Minniti, nella veste di ministro degli interni, è stato il promotore del Memorandum Italia-Libia del 2 febbraio 2017". La sua applicazione "ha consegnato ai 'lager libici' circa 82.000 persone".

Nel testo, i firmatari ricordano inoltre che Minniti "è oggi il presidente della Fondazione “Med-Or” – voluta e istituita da Leonardo spa, azienda leader nel campo degli armamenti".

L'appello si conclude stigmatizzando la presenza di Minniti perché "fortemente in contrasto con le aspettative delle realtà sociali, laiche o religiose, che operano in difesa della dignità delle persone e, in modo particolare, di quelle più vulnerabili. Piuttosto avremmo gradito, inutile dirlo, una presenza di Marco Minniti come uditore, affinché potesse comprendere a pieno i guasti arrecati dalla sua azione politica allo Stato di diritto e alla dignità di decine di migliaia di persone".

I firmatari

Comunità delle Piagge - Firenze

Associazione Il Mulino - Vicchio

Associazione Oltre I Ponti- Vicchio

Associazione Progetto Accoglienza - Borgo S. Lorenzo

Associazione Progetto Arcobaleno - Firenze

Vicofaro Porto Aperto - Pistoia

Europasilo - Rete Nazionale per il Diritto d'asilo

Istituzione Don Lorenzo Milani - Vicchio

Mediterranea - Firenze

Rete Antirazzista - Firenze

Rete Radié Resh - Quarrata

Domenico Lucano - Riace

Don Andrea Bigalli - Referente regionale di Libera

Don Massimo Biancalani - Pistoia

Tomaso Montanari - Rettore dell'Università per stranieri di Siena

Padre Bernardo Gianni - abate di San Miniato al Monte

Don Alessandro Santoro - Comunità delle Piagge