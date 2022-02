Lavoro, 4 posti per laureati in Comune a Lucca

Il Comune di Lucca cerca quattro esperti di fascia B per l'espletamento di attività in materia tecnica, categoria D- posizione giuridico-economica D1, da assumere a tempo pieno e indeterminato.

Il bando è stato pubblicato lo scorso 18 febbraio e le domande devono essere presentate entro il 21 marzo. Dei quattro posti messi a concorso, tre saranno occupabili già a patire da quest’anno, mentre uno lo sarà a partire dall’anno prossimo.

Per partecipare è necessaria la laurea in architettura, ingegneria civile, ingegneria edile, architettura e ingegneria edile-architettura, architettura del paesaggio, ingegneria dei sistemi edilizi, ingegneria elettrica, ingegneria elettronica, ingegneria industriale, ingegneria meccanica, ingegneria per l’ambiente e il territorio, pianificazione territoriale e urbanistica, pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, urbanistica (vecchio ordinamento) e relative lauree specialistiche o magistrali equiparate; lauree di primo livello appartenenti alle classi L07, L17, L21, L23. E’ inoltre necessario avere l’abilitazione all’esercizio della professione.

L’avviso e la domanda di partecipazione al concorso sono reperibili sul sito del Comune: https://www.comune.lucca.it/Concorsi_e_Selezioni.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa