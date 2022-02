Lo insegue dopo una lite e spacca una porta, arrestato

Prima la lite, poi l'inseguimento e la resistenza ai carabinieri. Un 29enne è stato arrestato nella mattinata di domenica 20 febbraio a Montaione.

Il giovane, di origini marocchine, era in stato di alterazione psico-fisica. Ha litigato pesantemente con un connazionale e lo ha inseguito fino a casa, dove ha cercato di accedere infrangendo una porta a vetri, per poi fuggire.

Sono arrivati i carabinieri che hanno bloccato il giovane. Questi ha opposto resistenza al controllo ed è stato poi arrestato.

Per il suo stato di grave alterazione, su richiesta dei militari, è stato visitato dai sanitari del 118 che hanno deciso per un suo ricovero precauzionale presso l’ospedale di Empoli dove è stato piantonato dai militari empolesi per poi essere accompagnato presso il Tribunale di Firenze per essere giudicato con rito direttissimo.