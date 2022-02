Mondiale U20 fioretto, vincono i toscani Lombardi e Martini

Conferma per i toscani Tommaso Martini e Giulio Lombardi che vincono insieme ai loro compagni la prova di Coppa del Mondo Under 20 di fioretto maschile a Sabadell in Spagna. Per l’atleta dei Carabinieri che si allena al Club Scherma Agliana e quello del Fides Livorno un successo che sa di conferma dopo la vittoria di Aix En Provence. Insieme a loro anche il tecnico livornese Giuseppe Pierucci che seguirà il quartetto anche agli Europei di Novi Sad che inizieranno in questo fine settimana.

Basta un'occhiata allo score per avere l'esatta dimensione del successo del team guidato a fondo pedana dai maestri Stefano Barrera e Giuseppe Pierucci, delegati del CT Stefano Cerioni al seguito dei fiorettisti della categoria Giovani: in finale contro la Francia la formazione italiana ha vinto con il punteggio di 45-33, mentre negli assalti precedenti nessuno era riuscito ad andare oltre le 28 stoccate negli assalti con gli azzurrini. Numeri di una gara travolgente, praticamente perfetta.

L'Italia ha cominciato la sua domenica vincente in Spagna dal tabellone da 16, battendo la Slovacchia per 45-28. Persino più nette sono state le affermazioni successive del quartetto Di Veroli-Lombardi-Martini-Bonato: nei quarti di finale 45-23 all'Olanda, in semifinale 45-22 alla Germania.

Con la certezza di un posto sul podio, gli azzurrini del fioretto hanno tirato al massimo anche il match di finale contro la Francia per bissare l'affermazione di Aix En Provence, e ancora una volta la squadra italiana s'è imposta con una prova di forza. Risultato di 45-33, vittoria e Inno di Mameli che suona per Damiano, Giulio, Tommaso e Jacopo anche a Sabadell.

Ottime premesse a una settimana dall'inizio dei Campionati Europei Giovani e Cadetti Novi Sad 2022.

COPPA DEL MONDO UNDER 20 FIORETTO MASCHILE A SQUADRE – Sabadell (Spagna), 20 febbraio 2022 Finale

ITALIA b. Francia 45-33

Finale 3°/4° posto

Ungheria b. Germania 45-41

Semifinali

ITALIA b. Germania 45-22

Francia b. Ungheria 45-38

Quarti di finale

ITALIA b. Olanda 45-23

Tabellone da 16

ITALIA b. Slovacchia 45-28

Classifica (19): 1. ITALIA, 2. Francia, 3. Ungheria, 4. Germania, 5. Usa, 6. Gran Bretagna, 7. Polonia, 8. Olanda.

Fonte: Ufficio stampa