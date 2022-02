Musica, teatro e libri: a Lamporecchio parte una rassegna dedicata ai più piccoli

Il Comune di Lamporecchio e la Biblioteca Don Siro Butelli organizzano, a partire da sabato 26 febbraio, un programma di iniziative dedicate ai bambini che si alterneranno fra spettacoli a teatro, a cura delle compagnie “Nata teatro” e “Semi volanti”, letture e laboratori creativi in biblioteca, realizzati dalla cooperativa Scripta Manent.

Si parte all’insegna della musica! Sabato 26 febbraio, alle ore 10 in biblioteca, ai bambini dai 4 a 8 anni si racconteranno le avventure di Piccolo Do e della sua famigliola di note e scopriremo come si può fare musica con le cose che usiamo tutti i giorni.

Domenica 27 febbraio, alle ore 17 al teatro comunale, la compagnia “Nata Teatro” porterà in scena per i bambini dai 4 anni “Pierino in blues”, una storia di uomini, animali e strumenti musicali; perché quando le parole non bastano, è arrivato il momento di suonare.

Laboratori a teatro

Ma attraverso il teatro e il racconto si possono spiegare anche temi importanti come l’accettazione di sé: ed è proprio ciò che fanno i due appuntamenti del mese di marzo. Sabato 12 marzo, alle ore 10 in biblioteca per i bambini dai 3 ai 7 anni, con il kamishibai, il teatro di legno giapponese, verrà narrata la storia di quattro corvi che volevano cambiare colore; uno di loro, però, si renderà conto che è bello cambiare, sì, ma è bello anche piacersi così come si è...

Domenica 13 marzo, alle 17 per i bambini dai 4 anni, la compagnia “Nata Teatro” porterà in scena al teatro la famosa favola di Andersen “Il brutto anatroccolo”. L’uso dei pupazzi, la narrazione e la freschezza dell’interpretazione, condurranno i piccoli spettatori all’interno di una storia dolce e divertente al tempo stesso, una fiaba che parla dell’accettazione di sé, della meravigliosa avventura della crescita e della necessità di sognare e sperare.

In occasione della Giornata mondiale del teatro non poteva che essere protagonista il cantastorie!

Sabato 26 marzo, alle ore 10 in biblioteca, ai bambini verrà raccontata una storia come faceva il cantastorie nelle piazze. Al termine della lettura anche i bambini potranno diventare a loro volta dei cantastorie.

Laboratori in biblioteca

Per gli ultimi due appuntamenti ci caleremo completamente nel mondo dei burattini: sabato 9 aprile, alle ore 10 in biblioteca, l’incontro sarà dedicato ai piccolissimi: otto simpatici burattini sbucheranno fuori dal libro per parlare di colori, emozioni…

Domenica 10 aprile, alle ore 17 in teatro, la compagnia “Semi volanti” metterà in scena per i bambini dai 6 anni “Il paese dei buratti”: “C’era una volta il paese dei buratti… i suoi abitanti erano burattini che avevano caratteristiche molto diverse tra loro…”.

Per prenotazioni e informazioni è possibile chiamare il numero 0573 800659, oppure scrivere a biblioteca@comune.lamporecchio.pt.it.

Fonte: Comune di Lamporecchio