Poliziotto libero dal servizio blocca topo d'appartamento, refurtiva recuperata

Nel primo pomeriggio di ieri un Sovrintendente Capo della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Firenze, libero dal servizio, ha fermato un ladro d’appartamento in fuga e recuperato, insieme alle volanti, tutta la refurtiva.

Il poliziotto stava passando in via di Brozzi quando la sua attenzione è stata catturata da un uomo che in maniera sospetta era entrato dentro il portone di un palazzo.

Il Sovrintendente ha seguito il suo istinto e si è appostato fuori dallo stabile; dopo pochi minuti l’uomo è uscito con sottobraccio tutte quello che aveva potuto prendere in un appartamento, dopo averne forzato una finestra del cortile interno.

Distintivo alla mano, ne è nato subito un inseguimento che si è concluso con l’arresto del fuggitivo tra via dell’Argin Secco e Viuzzo Della Croce: si tratta di un fiorentino di 37 anni, già noto alle Forze di Polizia.

Durante la sua corsa l’uomo ha perso per strada parte del bottino - alcune banconote e 8 giochi per la Playstation - mentre nella borsa a tracolla, che aveva al seguito, le volanti, successivamente intervenute, hanno recuperato qualche centinaio di euro in contanti e alcuni monili in oro rubati proprio nell’abitazione appena visitata. L’intera refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.