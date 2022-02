Regionali indoor Open, oro per Ginevra Taddeucci di TNT Empoli

Alla piscina da 50 metri ‘Camalich’ di Livorno la fondista Ginevra Taddeucci, allenata da Giovanni Pistelli presidente e direttore tecnico del T.N.T. Empoli, ha conquistato la medaglia d’oro ai regionali indoor Open. La 24enne nuotatrice fiorentina delle Fiamme Oro si è aggiudicata i 5000 metri, avvalorando le aspirazioni di continuare a brillare nelle maggiori gare internazionali. In quest’appuntamento i biancazzurri hanno poi colto una doppia medaglia di bronzo grazie a Giulia Gabellieri (classe 2004) sui 5mila femminili Unica e Pietro Testi nei 3mila Ragazzi dell’anno 2006. Tra i 2007/’08, quindi, Leonardo Mancini ha chiuso 11° i 3 km mentre Niccolò Dini (2005) è giunto 7° sui 5 km Unica. Ancora a Livorno ma nella piscina da 25 metri ‘Rosi’ a Bastia, gli atleti della società empolese hanno completato la terza prova di qualificazione al campionato toscano Categoria in vasca corta. Il miglior tempo è stato ottenuto da Matilde Milli (2007) nei 100 rana femmine e da Niccolò Dini sui 1500 stile maschi. Prestazioni da podio per Anita Savino (2006) e Viola Masotti (2004) nei 50 farfalla, e di Giulia Gabellieri (2004) sugli 800 stile. Alessandro Zannelli (1996) si è distinto nei 50 e 200 farfalla, come Niccolò Dini sui 100 rana e 200 stile. Sono pure scesi in acqua: Ginevra Barnini, Giacomo Bartalucci, Sirio Bartalucci, Valerio Boeti, Emilia Borselli, Stefano Borzellino, Marco Buti, Andrea Leonardo Doccini, Manuel Landini, Leonardo Mancini, Mattia Merighi, Ginevra Milli, Andrea Nania, Giuditta Pagli, Matteo Prislei, Chiara Russetti, Pietro Testi e Daniele Toni.

Fonte: TNT Empoli - Ufficio stampa