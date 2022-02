Ritenute non versate, sequestri per oltre 400mila euro

Non ha versato ritenute per l'anno di imposta 2017 per un valore di quasi 444mila euro, per questo la guardia di finanza è intervenuta. Le fiamme gialle hanno dato esecuzione a un sequestro preventivo in provincia di Siena nei confronti di una società operante nel settore alberghiero. Sono stati sequestrati oltre 440mila euro in disponibilità liquide.

All’esito delle attività investigative eseguite è emerso, infatti, che il legale rappresentante della società avesse omesso i versamenti di ritenute, dopo aver richiesto la rateizzazione dell’imposta dovuta, in particolare dopo aver provveduto a saldare solo la prima rata delle venti previste da tale impegno ablativo.