San Miniato e Fucecchio dei prossimi decenni, Piano2 per programmare lo sviluppo del territorio

La pianificazione strutturale d’area vasta dei Comuni di San Miniato e Fucecchio diventa realtà. Dopo la sottoscrizione della convenzione per l’adozione di un piano condiviso, avvenuta il 4 dicembre 2019, adesso prende il via il percorso partecipativo, ponendo così le basi di una progettualità urbanistica che, per la prima volta, coinvolge due diverse province (Pisa e Firenze). Abitare, centri urbani, sistemi ambientali, territorio rurale, città del lavoro e della produzione, rigenerazione e riuso dei contenitori dismessi, sono i grandi temi al centro della riflessione che i due Comuni propongono a chi abita e a chi opera sul territorio, andando così a costruire insieme quel documento strategico che serve a definire obiettivi, politiche e strategie di lungo periodo per gestire il territorio e gli insediamenti produttivi e abitativi. L’obiettivo è quello di coinvolgere la cittadinanza e disegnare insieme il futuro del territorio, definendo le traiettorie di sviluppo e le risorse da tutelare.

Nasce così Piano2 - Disegniamo il futuro di San Miniato e Fucecchio, un percorso che non si limita a sommare la partecipazione delle due comunità ma che si propone di moltiplicarne gli effetti verso una visione unitaria intercomunale, potenziando il territorio e le sue opportunità.

“Il piano strutturale intercomunale è uno dei cardini della legge regionale 65/2014 sul governo del territorio e del Piano Paesaggistico, che ha come obiettivo proprio quello di incentivare i Comuni a dotarsi di nuovi strumenti urbanistici sovracomunali – spiega il sindaco di San Miniato Simone Giglioli -. Per questo abbiamo deciso di unire le forze e lavorare insieme a Fucecchio, un territorio di confine, con caratteristiche simili al nostro, perché ci permette lo sviluppo di progetti condivisi e ci dà il vantaggio di poterci muovere insieme, con una forza maggiore, verso gli stessi obiettivi quali la sostenibilità ambientale, la razionalizzazione delle infrastrutture e del sistema produttivo, l’attivazione di sinergie per il recupero e la riqualificazione delle aree urbanizzate e la valorizzazione del territorio rurale”.

“È al tempo stesso una sfida e un’opportunità che vogliamo condividere con tutto il territorio attraverso un programma di attività vario e articolato in cui tutti, cittadini singoli e organizzati, categorie economiche e professionali, il mondo dell’associazionismo e delle imprese, sono invitati a contribuire con il proprio punto di vista e le proprie idee”, prosegue Alessio Spinelli, Sindaco di Fucecchio

Affiancati dai progettisti dello Studio Architetti Associati Ciampa nella redazione del Piano, le Amministrazioni hanno affidato la conduzione del percorso partecipativo a Sociolab, cooperativa impresa sociale attiva da quasi quindici anni nel settore della ricerca sociale e del coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni pubbliche.

Piano2 - Disegniamo il futuro di San Miniato e Fucecchio propone un calendario di incontri tra febbraio e giugno, ciascuno progettato con una specifica metodologia, e si svolgeranno in parte in presenza e in parte online, per permettere una partecipazione quanto più ampia possibile sempre nel rispetto delle indicazioni per il contenimento del contagio da Covid19.

Il primo appuntamento è previsto per lunedì 28 febbraio, alle ore 18.00, con un evento online di lancio che si terrà contemporaneamente sulle pagine facebook dei due Comuni e su Zoom, dove i partecipanti potranno “curiosare” dentro le stanze della partecipazione, per interagire e fare domande su obiettivi, temi e attività proposti.

Dopo l’avvio, inizierà la seconda fase del percorso: il calendario prevede quattro incontri destinati al confronto strutturato con i portatori di interesse e la cittadinanza organizzata, ciascuno dei quali incentrato su temi specifici del Piano Strutturale Intercomunale. Il percorso si concluderà in estate con un evento pubblico di restituzione, finalizzato alla condivisione di quanto emerso nel corso degli incontri di confronto, alla diffusione del report finale, nonché all’illustrazione degli step successivi all’adozione del Piano.

Sui siti istituzionali dei due Comuni (Comune di San Miniato e Comune di Fucecchio) c’è una pagina dedicata nella quale si possono trovare i dettagli sugli appuntamenti e sul percorso, nonché la Guida del Partecipante, un importante strumento informativo che permette di comprendere al meglio obiettivi e temi della partecipazione.

Il percorso è monitorato da Simone Cucinotta del Comune di Fucecchio, Garante dell’informazione e della comunicazione. Gli spunti e le indicazioni saranno sintetizzati in un report finale che sarà consegnato alle amministrazioni e ai tecnici dell’Ufficio Unico di Piano coordinato dall’architetta Paola Pollina del Comune di Fucecchio e al Responsabile Unico del Procedimento, architetto Antonino Bova del Comune di San Miniato.

L’invito è quello di seguire i diversi appuntamenti e di partecipare, cogliendo l’occasione di portare il proprio contributo alla definizione del disegno futuro di questo territorio e delle sue comunità.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa