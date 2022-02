Schiamazzi e danni alle auto in via Fiesolana, bloccati due ubriachi

La notte scorsa la polizia ha denunciato per minacce a Pubblico Ufficiale, danneggiamento aggravato e disturbo del riposo delle persone due fiorentini di 36 e 52 anni.

Le volanti della Questura di Firenze sono intervenute intorno alle 3 di notte in via Fiesolana dove i residenti, svegliati a quell'ora da una serie di schiamazzi provenienti dalla strada, avevano segnalato al 112 due uomini che stavano facendo una grande confusione prendendo inoltre a calci i veicoli in sosta.

Gli agenti hanno rintracciato le persone segnalate mentre, completamente ubriache, si stavano allontanando verso piazza Salvemini.

Sulla base di quanto ricostruito dalle volanti, i due avrebbero danneggiato gli specchietti retrovisori di almeno tre autovetture e gettato a terra alcune biciclette.

Durante le fasi d’identificazione sarebbero anche volate alcune minacce contro i poliziotti. Oltre alle denunce, nei loro confronti è scattata anche una sanzione per ubriachezza.