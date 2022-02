Toscana nel Cuore, incontri per lavoratori del turismo tra Empolese Valdelsa e Montalbano

Un ciclo di appuntamenti gratuiti per conoscere da vicino l'offerta turistica dell'Empolese Valdelsa e del Montalbano. E' “Ri-scopriamo insieme la Toscana nel Cuore”, l'iniziativa promossa dall'Ambito Empolese Valdelsa e Montalbano - Unione dei Comuni e rivolta ad operatori, associazioni, strutture, uffici turistici e a tutti coloro che, a vario titolo, operano nell'ambito turistico. Un ciclo di incontri pensato per offrire una panoramica delle tante esperienze disponibili sul territorio e, allo stesso tempo, dare la possibilità agli operatori di far conoscere agli altri la propria offerta e le proprie attività. Venti gli incontri in programma, tra il 23 febbraio e il 22 marzo, tra visite guidate, escursioni ed attività di vario tipo, racchiuse in quattro macro aree: outdoor & bike, arte & cultura, prodotti locali, benessere.

I primi tre incontri si terranno questa settimana, e precisamente mercoledì 23 a Castelfiorentino, dove è in programma una visita al Teatro del Popolo (orario 12.00-13.00), giovedì 24 a Gambassi Terme, in cui si terrà la visita alle terme (orario 16.00-17.30) e venerdì 25 di nuovo a Castelfiorentino per una visita al Castello di Oliveto con degustazione di prodotti tipici locali (ore 16.00-18.00). Il calendario completo degli incontri è consultabile sul sito web di Toscana nel Cuore al seguente link https://toscananelcuore.it/ri-scopriamo-insieme-la-toscana-nel-cuore/, dove è possibile anche compilare il modulo di partecipazione, obbligatorio per ogni incontro a cui si intende partecipare.