Uccisi 50 gatti in 10 mesi a Livorno, taglia da 5mila euro per trovare il killer

Negli ultimi dieci mesi a Livorno circa 50 gatti sono stati uccisi dalla mano di uno o più criminali. Sulle tracce del serial killer di animali c'è anche la criminologa Giovanna Bellini, incaricata dall'ordine dei veterinari di far luce sulla terribile vicenda. Adesso l'Aidaa, Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente, ha aumentato la ricompensa per chi aiuterà ad individuare il responsabile. Inizialmente fissata a 3mila euro, lievita a 5mila la taglia su chi ha commesso questi crimini: "Lo sappiamo che quelle delle ricompense è un metodo piuttosto crudo, ma non vogliamo agire fuori dalla legge, anzi con questa iniziativa vogliamo invogliare la gente che sa a parlare" spiega l'Associazione in una nota che invita a testimoniare e denunciare alla pubblica sicurezza, chi potrebbe avere informazioni utili.

"Non accettiamo segnalazioni anonime - spiega ancora l'Aidaa - ma prendiamo in considerazione quelle segnalazioni che porteranno alla condanna definitiva di questi criminali. È vero - concludono - la gente dovrebbe andare a denunciare per senso civico, ma a volte una piccola ricompensa può aiutare a sciogliere le lingue, e qui siamo di fronte a un crimine che non può e non deve restare impunito".