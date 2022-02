28 artisti per Gino Strada: opere in vendita a Empoli a sostegno di Emergency

Pittura e scultura incontrano la solidarietà in tre mostre a Empoli, Santa Croce sull'Arno e Pontedera. È in arrivo l'esposizione "28 artisti per Gino Strada": il ciclo di mostre prenderà il via con l'inaugurazione sabato 26 febbraio al Circolo Amatori Arti Figurative nel Palazzo Ghibellino in Piazza Farinata degli Uberti a Empoli, visitabile fino al 6 marzo.

Ben 28 artisti hanno donato le loro opere, che saranno esposte e in vendita ad un prezzo 'politico' di 300 euro ciascuna. Al termine delle mostre le opere vendute saranno consegnate agli acquirenti, quelle invendute torneranno agli artisti e il ricavato sarà interamente donato a Emergency.

La mostra, dedicata alla Ong e al suo fondatore, è promossa dalla rivista Il Grandevetro e patrocinata dal Comune di Empoli.

Nella locandina i nomi degli artisti