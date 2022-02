Ai domiciliari per furto, scoperto fuori casa: arrestato

Nel corso della giornata di ieri, i carabinieri della Stazione di Firenze-Legnaia hanno arrestato, in flagranza di reato, per evasione, un 53enne campano, già ai domiciliari presso la propria abitazione perché lo scorso ottobre era stato individuato quale autore di un furto in abitazione.

In particolare, durante il controllo effettuato dai militari dell’Arma, non era presso il suo domicilio e non risultava alcuna autorizzazione ad allontanarsi. I Carabinieri si sono messi subito sulle sue tracce, individuandolo poco dopo mentre rientrava nel condominio dove abita. L’uomo verrà giudicato nella mattinata odierna con il rito direttissimo.