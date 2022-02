Alessandro Benvenuti di scena al Teatro del Popolo, previsto incontro col pubblico

A pochi giorni di distanza dall’esilarante ed applauditissimo “Pigiama per sei”, i riflettori del Teatro del Popolo di Castelfiorentino tornano ad accendersi per uno spettacolo che porta in scena Alessandro Benvenuti, regista e attore toscano che si esibisce da anni con immutato successo.

Sabato 26 febbraio alle ore 21,00, Benvenuti sarà protagonista di “Chi è di scena”, una produzione di Arca Azzurra di cui è regista e interprete.

Alessandro Benvenuti porta questa volta sul palcoscenico castellano la storia di uno stravagante attore di teatro che si ritira dalle scene e scompare per cinque anni senza un motivo plausibile. Viene rintracciato per caso da un giovane fan al quale decide di concedere un’intervista per spiegare la sua scelta e svelare il mistero della scomparsa. Uno spettacolo imprevedibile e leggero, giocato sull’intreccio, in cui ciò che appare si scopre tutt’altro che vero, con un finale inaspettato. Una comicità istintiva e feroce, tipica dei lavori di Alessandro Benvenuti, che affronta tematiche di grande attualità sociale indagate con un linguaggio forte, esplicito, venato di ironia e sarcasmo.

Lo spettacolo sarà anticipato Venerdì 25 febbraio alle ore 18,30 da un irrinunciabile appuntamento con il regista e attore toscano. Alessandro Benvenuti incontrerà al Teatro del Popolo di Castelfiorentino il pubblico per parlare dello spettacolo e di teatro e per sottoporsi alle domande dei presenti. Una bella e gratuita opportunità per chiunque lo voglia, prima di poter godere dello spettacolo.

Si ricorda che per l’accesso al teatro valgono naturalmente le vigenti normative anti Covid e in particolare il Green pass rafforzato e l’uso di mascherine Ffp2.

Il prossimo appuntamento con la stagione prosa al Teatro del Popolo sarà invece Giovedì 3 e Venerdì 4 Marzo con la Compagnia di Luca De Filippo in “Ditegli sempre di sì”.

Sabato 26 Febbraio ore 21,00

Teatro del Popolo di Castelfiorentino

CHI E’ DI SCENA

con Alessandro Benvenuti, Paolo Cioni e Maria Vittoria Argenti

Regia di Alessandro Benvenuti

Produzione: Arca Azzurra

PREZZI

Platea e palchi 6/11 1° e 2 ° ordine € 20 /ridotto € 18

Rimanenti palchi 1° - 2° ordine e 3° ordine € 18 /ridotto € 16

ORARIO BIGLIETTERIA:

Biglietteria Teatro del Popolo - P.zza Gramsci, 80 - Castelfiorentino - Tel.0571/633482

Martedì e giovedì ore 17 -19, sabato ore 9.30 -12.30 e 16-19

Giallo Mare Minimal Teatro - via P. Veronese,10 - Empoli - Tel 0571/81629-83758

su appuntamento

Diritti di prevendita € 1

PREVENDITE:

In biglietteria e on line dal sito della Fondazione Teatro del Popolo www.teatrocastelfiorentino.it

INFO:

Teatro del Popolo - piazza Gramsci 80, 50051 Castelfiorentino (FI)

tel. 0571 633482 - info@teatrocastelfiorentino.it

Giallo Mare Minimal Teatro - tel. 0571 81629-83758 - info@giallomare.it

www.teatrocastelfiorentino.it - www.giallomare.it - www.fts.toscana.it

