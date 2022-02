Arte a Palazzo Medici Riccardi, la nuova puntata sui pittori del Novecento

Una pinacoteca diffusa, un tesoro di colori e creatività nello "scrigno" di Palazzo Medici Riccardi, costellato, nelle sue stanze di opere pittoriche di artisti del Novecento, quali: Angelo Crepet, Bruno Rosai, Oreste Zuccoli, Silvio Pucci, Giorgio Settala, Alfiero Cavallini, Sigfrido Nannucci, Mario Antonini, Andrea Magrini. Opere artistiche del '900 che attraversano i più rilevanti generi pittorici del periodo.

È sul web la nuova puntata della serie video promossa dalla Città Metropolitana di Firenze "Firenze alla corte dei Medici. Curiosità è storie di un Palazzo Magnifico": decima, ma quarta di una selezione dedicata alle opere di pittori del Novecento ospitate nella sede della Città Metropolitana di Firenze.

Una nota significativa del suo pensiero d'artista, inserita in un difficile momento storico del Novecento, è data dal pittore Alfiero Cappellini: "Al di fuori degli incontri che hanno presieduto la mia carriera d'artista, posso dire che la pittura è entrata nella mia vita come una necessità. Sebbene un sogno che sembra fosse in me fin da bimbo, ed esistesse prima che ne avessi coscienza, mi porti a pensare alla mia ambizione di fare il pittore come ad un'azione liberatrice dello spirito, tutta inserita in un'angelica visione, la realtà è stata ben altra, e di una durezza che a ripensarla a distanza di anni, è quasi paurosa".

Il nuovo video: Decima Puntata. Pittori del Novecento in Palazzo Medici Riccardi

A cura di Michele Brancale e Domenico Costanzo (regia)

Musiche di Michele Brancale



Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa