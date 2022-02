Bando per addetto stampa e comunicazione a Istituto degli Innocenti di Firenze

L’istituto degli Innocenti di Firenze ha indetto un bando per l’assegnazione di un incarico di lavoro per le attività di ufficio stampa e coordinamento della comunicazione.

L’incarico sarà svolto in autonomia, salvo gli opportuni raccordi con le strutture dell’Istituto degli Innocenti, per una durata di 3 anni.

Tra i requisiti richiesti, ci sono diploma di laurea triennale (o vecchio ordinamento, o laurea specialistica, o laurea magistrale), l’iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell'albo nazionale dei giornalisti da almeno 5 anni, e una comprovata esperienza professionale di almeno 3 anni in enti pubblici/aziende pubbliche/amministrazioni pubbliche nell’ambito di attività di informazione e comunicazione.

La domanda di ammissione alla procedura di valutazione comparativa dovrà essere presentata secondo una delle modalità di seguito indicate:

- a mezzo PEC all’indirizzo istitutodeglinnocenti@pec.it

- con consegna a mano al Servizio Segreteria generale e sistemi informatici dell’Ente (Firenze, P.zza SS. Annunziata 12) dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00:

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 01/03/2022.

Per lo svolgimento della collaborazione sarà corrisposto un compenso annuo del valore imponibile di

€ 32.000,00 (escluse Iva e cassa previdenziale), per un totale complessivo pari ad € 96.000,00 (escluse Iva e cassa previdenziale) per l’intero periodo.

Il bando completo e la domanda di partecipazione sono disponibili sul sito dell’Istituto degli innocenti.

Fonte: Ufficio Stampa